На Печерську може з’явитися сквер «Да Вінчі», присвячений Дмитру Коцюбайлу

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Ірина Маймур
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У Печерському районі столиці може з’явитися сквер «Да Вінчі», присвячений Герою України Дмитру Коцюбайлу.

Про це повідомив директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк.

Йдеться про зелену зону між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком.

Комісія з питань найменувань одноголосно підтримали таку ініціативу. Тепер на черзі громадське обговорення і голосування киян.

Також кияни мають обрати, чи отримає сквер між вулицями Бастіонною та Михайла Бойчука ім’я українського композитора Миколи Мозгового.

«А ще Олександрівська клінічна лікарня міста Києва змінить назву на Свято-Михайлівську. Такий варіант підтримали містяни. Цю та інші рекомендації комісії передадуть до Київради. Остаточне рішення вже ухвалюватимуть депутати», — повідомив Лелюк.

Фото: Facebook Дмитра Коцюбайла

Опубліковано: 27 вересня 2023
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