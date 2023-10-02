У Львові висадять дерева на найбільш проблемних ділянках міста

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Ірина Маймур
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Кожен район Львова отримає по 90 тисяч гривень для закупівлі 15–20 саджанців дерев. Їх висадять на найбільш проблемних ділянках.

Про це повідомляють у Львівській міській раді.

Галицький район не включили в список районів, адже він уже має окремо закладені кошти на озеленення.

Це порівняно невелика сума грошей, зазначають у міськраді. У 2021 році на кожен район Львова виділяли по 1 мільйону гривень на закупівлю посадкового матеріалу. Цьогоріч саджанці висадять тільки на критично необхідні локації.

Окрім визначених містом, у Львові є чимало місць, де можна посадити дерева. Для цього оголосили акцію для жителів «Хочу посадити дерево». Мешканці, які хочуть посадити саджанець, можуть вибрати локацію та вид дерева зі сформованого переліку, заповнити заявку, а після оплати долучитися до висадження. Прийом заявок на висадку саджанців триватиме до 12 жовтня 2023 року. Дерева висадять уже цього року.

Фото: ЛМР/Роман Балук

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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