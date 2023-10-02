У Львові висадять дерева на найбільш проблемних ділянках міста

Кожен район Львова отримає по 90 тисяч гривень для закупівлі 15–20 саджанців дерев. Їх висадять на найбільш проблемних ділянках.

Про це повідомляють у Львівській міській раді.

Галицький район не включили в список районів, адже він уже має окремо закладені кошти на озеленення.

Це порівняно невелика сума грошей, зазначають у міськраді. У 2021 році на кожен район Львова виділяли по 1 мільйону гривень на закупівлю посадкового матеріалу. Цьогоріч саджанці висадять тільки на критично необхідні локації.

Окрім визначених містом, у Львові є чимало місць, де можна посадити дерева. Для цього оголосили акцію для жителів «Хочу посадити дерево». Мешканці, які хочуть посадити саджанець, можуть вибрати локацію та вид дерева зі сформованого переліку , заповнити заявку, а після оплати долучитися до висадження. Прийом заявок на висадку саджанців триватиме до 12 жовтня 2023 року. Дерева висадять уже цього року.

Фото: ЛМР/Роман Балук