У Києві під час ремонту впав міст на Шулявці

У Києві на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Про це повідомили у КМДА.

"На вулиці Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці", - повідомили у КМДА.

Повідомляється, що на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Раніше ми писали, що з 13 червня до 30 листопада відбуватиметься реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Він буде закритий для проїзду.

На початку серпня шляхопровід повністю демонтували.

Фото: Павло Авдокушин, ТГ канал Київський Двіж