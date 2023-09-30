У Києві під час ремонту впав міст на Шулявці

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Валерія Гуржий
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У Києві на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Про це повідомили у КМДА.

"На вулиці Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці", - повідомили у КМДА.

Повідомляється, що на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Раніше ми писали, що з 13 червня до 30 листопада відбуватиметься реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Він буде закритий для проїзду.

На початку серпня шляхопровід повністю демонтували.

Фото: Павло Авдокушин, ТГ канал Київський Двіж

Опубліковано: 30 вересня 2023
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