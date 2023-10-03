На автостанції «Поділ» відкривається заклад 128 Podil Food Market

На автостанції «Поділ», що на вул. Нижній Вал, 15-А, починає свою роботу новий 128 Podil Food Market. Це новий заклад мережі 128 Cafe, повідомляє The Village Україна.

Офіційне відкриття закладу заплановано на 7-8 жовтня, в тестовому режимі 128 Podil Food Market працює з кінця вересня.

Мережу 128 Cafe запустили в березні 2021 року, наразі у складі мережі чотири заклади.

Засновник Олександр Прохоренко розповідає, що позиціонує новий заклад як частину спільноти Подолу: у теплу пору року на площі перед входом у 128 Podil Food Market планують організовувати фестивалі стритфуду з їжею із фудтраків, а також події різних форматів.

Зі складанням меню закладу допомагала нутриціологиня Оксана Назарчук. «Вона допомагає нам зробити більшість позицій корисними, щоб вони не забирали здоров’я, а додавали його», — коментує Олександр Прохоренко.

Всі основні продукти команда готує власноруч, не залучаючи сторонніх виробників: від хліба до десертів, печива, пирогів, тортів та комбучі.

Наразі запущено близько 40% меню, яке будуть розширювати. «Велика кухня дає можливість робити велике меню на цілий день. До того ж щомісяця ми будемо проводити шефські вечері», — розповідає Олександр.

Заклад працює в колишньому приміщенні автостанції «Поділ». У просторі 74 посадкові місця, ще 180 місць за комунальними столами на сезонному літньому майданчику.

Усередині площу розділили на кілька зон, їх розділяє контактна барна стійка посередині. «Це перший повноцінний контактний бар у нашій мережі, розливаємо тут і коктейлі, і вино, і каву», — коментує засновник.

Окраса великої зали — картина, що зображує Поділ, намальована сестрами Фельдман вручну.

Ціни: авокадо тост зі скремблом — 250 грн, вівсянка цільнозернова з нектарином — 150 грн, салат з едамаме та цвітною капустою — 230 грн, пряний суп з ребром та лапшою — 350 грн, шніцель з кролика — 290 грн, лимонний тарт - 150 грн, пиво Underwood Milky Mango — 140 грн, вино сухе біле Перфект Дей, Pittnauar 125 мл — 250 грн

Адреса: вулиця Нижній Вал, 15-А

Графік роботи: 08:30–22:00 (будні), 09:00–22:00 (вихідні)

Фото: The Village. Україна