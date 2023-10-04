Для чого ввели новий спосіб оплати проїзду у транспорті: пояснюють у Київраді

З 4 жовтня у Києві ввели новий алгоритм оплати проїзду у громадському транспорті. Змінили насамперед оплату банківськими картками ApplePay та GooglePay. Це зробили для того, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.

Про це на YouTube-стрімі Української правди розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

За її словами, невдоволення киян нововведеннями пов'язане з тим, що «вийшла недокомунікація».

Нововведення полягає у тому, що тепер оплата за проїзд буде списуватися за кожні дві поїздки протягом дня. Якщо оплатити проїзд банківською карткою лише один раз, тоді оплата спишеться в кінці дня — після 21:00.

Семенова пояснила, що кожного разу, коли відбувається оплата проїзду, то з пасажира знімається 8 грн. Крім цього, є ще відсоток за обслуговування банківської операції і цей відсоток платить місто. Тому в КМДА придумали систему, за якої можна платити один раз за два проїзди.

«Фактично це технічна зміна, яка на користувачі сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, в них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня», — коментує депутатка.

Якщо оплата відбувалася у тролейбусі, факт оплати відображатиметься на самому валідаторі. При перевірці контролера він дивитиметься інформацію про зняті кошти на валідаторі, а не в телефоні.