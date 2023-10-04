На Контрактовій площі з’явилося кільцеве перехрестя

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Ірина Маймур
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На Контрактовій площі облаштували кільцеве перехрестя із клумбою. Воно з’явилося на розі вулиць Межигірської та Сковороди.

Світлину оприлюднив Олександр Біленко.

У концепції пішохідної Контрактової це перехрестя не передбачалося, прокоментував виданню «Хмарочос» співавтор проєкту Київська вітальня, архітектор Антон Олійник. Він схиляється до думки, що кільце розташували тимчасово.

Нагадаємо, що проєкт пішохідної Контрактової площі «Нова Контрактова» створили у 2017 році, однак і досі не втілили в життя. Розпочати роботи мали у 2022 році.

Фото: Олександр Біленко

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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