У КМДА пояснили, чому гроші за проїзд у транспорті списуватимуть одразу за дві поїздки

З 4 жовтня у Києві ввели новий алгоритм оплати проїзду у громадському транспорті для того, щоб місто могло економити на оплаті транзакцій.

Про це повідомили у КМДА.

Як списуватимуть гроші після кожної поїдки:

1 поїздка – система не знімає кошти.

2 поїздка – система знімає гроші за першу і другу.

3 поїздка – система не знімає кошти.

4– система знімає гроші за третю і четверту.

Якщо пасажир не здійснить парну поїздку до вечора, списання за непарну відбудеться після 21:07.

Якщо друга поїздка відбувається після 22:00, система протягом наступного дня буде чекати на ще одну поїздку, щоб списати кошти за дві одразу. І якщо не дочекається – спише гроші знову після 21:00.

«Усі правила і можливості оплати проїзду лишаються, як і були. Єдина зміна – час, коли ви побачите зняття коштів із картки. Задля економії система буде чекати, поки пасажир здійснить другу поїздку, щоб списати плату одразу за дві. Або ж спише кошти ввечері. Адже з кожної транзакції, при сплаті банківською карткою, береться фіксована комісія. Якщо ж кошти знімаються за 2 поїздки одразу (після другої), це оптимізує оплати за ці транзакції», – пояснили у КМДА.

Фахівці наголошують, що зміни у списанні платежів ніяк не вплинуть на перевірку оплати проїзду, та роз’яснюють, як засвідчити контролеру те, що проїзд оплачений.

Зокрема, якщо оплачуєте проїзд пластиковою банківською карткою, називайте 4 останні цифри номера картки. Якщо оплачуєте проїзд через Apple або Google Pay, називайте 4 останні цифри віртуального рахунку у Wallet. Або можна піднести банківську картку чи смартфон, із якого оплатили проїзд до валідатора. Якщо оплачуєте проїзд QR-квитком або пластиковою транспортною картою, контролер просканує їх своїм зчитувальним пристроєм.

Підтвердженням оплати проїзду є лише знаходження номера картки в базі валідацій. Це перевіряється повторним прикладанням банківської картки або пристрою NFC до валідатора, або через пошук контролером номеру картки в базі. При цьому наявність повідомлення про оплату в банківському застосунку не є обов’язковою.

Раніше ми писали , що у Києві вводять новий алгоритм оплати карткою у транспорті.

Фото: Київпастранс