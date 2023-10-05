У будинках Львова встановили 38 підйомників для людей з інвалідністю

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Ірина Маймур
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Упродовж кількох років у житлових будинках Львова встановили 38 підйомників для осіб з інвалідністю. Із них 5 облаштували цьогоріч.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Підйомники встановили в межах програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю в кріслах колісних або з порушенням зору. Її прийняли у 2018 році.

«Щороку до програми вносяться зміни й додається новий перелік осіб з інвалідністю, у будинках яких необхідно облаштувати пандус чи підйомник. Перед тим моніторингові групи, які утворені в кожному районі, обстежують будинок, спілкуються з мешканцем — особою з інвалідністю, і визначають, що з елементів доступності технічно можливо облаштувати», — розповіли в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Минулого року, у зв’язку із воєнним станом, роботу програми призупинили. А вже на початку 2023 року виділили 2 млн гривень на встановлення 5 підйомників — на вулицях Сосюри, Пасічна, К. Левицького, Катедральна та Мазепи. Станом на зараз 3 вже встановили повністю. Ще на двох тривають завершальні роботи з монтажу. Також на останній сесії міської ради виділили ще 3 млн гривень на встановлення 7 підйомників.

Станом на 2023 рік у житлових будинках Львова необхідно встановити 44 підйомники. Однак з огляду на повномасштабну війну їхня кількість може зростати.

Фото: ЛМР

Опубліковано: 05 жовтня 2023
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