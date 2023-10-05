У Києві лише 27 % квартир можна орендувати з тваринами — дослідження

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Ірина Маймур
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У Києві станом на кінець вересня можна орендувати з тваринами лише 27 % квартир.

Про це свідчить дослідження маркетплейсу DIM.RIA та організації захисту та порятунку тварин UAnimals.

Серед столичних районів найбільше пропозицій квартир для оренди із тваринами в Печерському та Шевченківському районах, найменше — у Деснянському. У Києві так само, як і по всій Україні, переважають пропозиції двокімнатних та трикімнатних квартир.

На Львівщині можна орендувати з тваринами 15 % квартир, а на Одещині — 12 %. Найвищий відсоток фіксують на Чернігівщині — 29 %.

Загалом лише 22 % орендодавців по всій Україні готові здавати житло людям із тваринами. Це 15 782 квартир.

Якщо розглядати оренду будинків, де дозволяють проживати з домашніми тваринами, то 40 % таких пропозицій на Київщині, 36,5 % — у Києві, 32,2 % — на Дніпропетровщині і 36 % — на Вінниччині.

Фото: UAnimals; Madalyn Cox/Unsplash

Опубліковано: 05 жовтня 2023
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