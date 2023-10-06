У Києві скоро запрацює ізраїльська система оповіщення про ракети: Що вона вміє

Найближчим часом у Києві повноцінно запрацює ізраїльська система раннього оповіщення про ракетну небезпеку.

Про це у відповіді на запит БЖ розповів Євген Корнійчук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі.

“Після подолання усіх технічних моментів елементи системи почали тестувати у Києві. Наші спеціалісти у співпраці з ізраїльською стороною проробили неймовірно кропітку роботу, і, сподіваємось, система почне повноцінно працювати у Києві уже ближчим часом”, – сказав він.

За словами Посла, ця система зможе “чітко прогнозувати, куди націлена та чи інша загроза з повітря”.

“Мова йде виключно про програмний продукт. Система, яка зможе чітко прогнозувати куди націлена та чи інша загроза з повітря. Ніякого відношення до протиповітряної оборони немає і технічно не може мати”, – зазначив Корнійчук.

На питання, чи планують встановлення подібної системи в інших містах України, Посол відповів:

“Давайте не будемо забігати вперед. Наразі мова йде про Київ як пілотний проект. Якщо все вдасться і ми зможемо знати необхідні кошти – систему можна буде масштабувати і встановлювати в інших містах України”.

У травні Корнійчук вже повідомляв, що у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний удар. Втім, тестування все ще тривали.