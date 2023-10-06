Суд арештував пам'ятку на Рейтарській та заборонив проведення робіт

Шевченківський районний суд міста Києва наклав арешт на будинок-пам'ятку архітектури на Рейтарській, 37.

Про це повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба.

Також згідно з рішенням суду на ділянці забороняється проведення будь-який робіт. Рішення вже набрало чинності.

Раніше ми писали, що аби зупинити руйнування памʼяток, активісти організували цілодобові чергування біля памʼятки історії та архітектури на вулиці Рейтарській, 37 та 200-річного будинку на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13.

Нагадаємо, що зранку 26 вересня будинок на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії та архітектури почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО. Тоді встигли знищити фасад третього поверху.

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської, він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт з ЮНЕСКО не погоджували.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Цегла