Активісти почали цілодобово охороняти 200-річний будинок на Подолі та пам'ятку на Рейтарській

Аби зупинити руйнування памʼяток, активісти організували цілодобові чергування біля памʼятки історії та архітектури на вулиці Рейтарській, 37 та 200-річного будинку на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13.

Про це пише Цегла.

Зазначається, що обидва обʼєкта культурної спадщини опинилися під загрозою знищення після визнання за ними статусу памʼяток. Тепер активісти встановили чергування на обʼєктах, аби недопустити продовження їх руйнування.

Нагадаємо, експертна рада Міністерство культури та інформаційної політики України визнала цілісною пам’яткою історії та архітектури на вулиці Рейтарська, 37 та 37а.

Раніше ми писали, що зранку 26 вересня будинок на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії та архітектури почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО. Станом на ранок вже встигли знищити фасад третього поверху.

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської, він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт з ЮНЕСКО не погоджували.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Цегла