У Львові відкрився новий бар Nomad з безлімітними коктейлями Negroni

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Наталія Габрух
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У Львові на вулиці Братів Рогатинців розпочав роботу бар Nomad. Особливість закладу — безлімітні коктейлі Negroni, пише The Village. Україна.

Відкриття бару відбулося 7 жовтня. Упродовж першого тижня заклад працюватиме в тестовому режимі з 12:00 до 23:00, але графік може змінюватися.

Власники обіцяють демократичний міський бар на кожен день, а також власний купаж вермутів, багато інфʼюзів, що дозволяє робити велику кількість коктейлів. Наприклад, Negroni у різних варіаціях, один із яких розливають на крані.

Безлімітні коктейлі Negroni пропонують з 17:00-20:00, вони коштують 950 гривень.

Також у барі є винна кімната з українськими та світовими винами, де можна скуштувати та обрати пляшку з собою за ціною в магазині.

«Назва Nomad перекладається як кочівник. Це американський журналіст, котрий дуже багато подорожував світом та збирав різні секрети гастрономічних столиць. Наразі він набрався вдосталь досвіду і тому знайшов своє місце в Україні», — розповідають в Nomad про вибір назви закладу.

Ціни: Limonchello Spritz — 300 грн, Multi Negroni — 240 грн, White Negroni — 240 грн, безлімітний Negroni – 950 грн, Pink City Lights — 220 грн.

Адреса: вулиця Братів Рогатинців, 18

Режим роботи: 12:00-23:00

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Опубліковано: 09 жовтня 2023
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