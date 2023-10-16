На Львівщині на гроші німецького інвестора реставрують палац Гредлів

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Ірина Маймур
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У місті Сколе Львівської області триває реставрація даху будівлі Палацу Баронів Гредлів.

Ці роботи визнали першочерговими для запобігання руйнуванню пам’ятки, повідомила Сколівська міська рада.

«В 2020 році рішенням Сколівської районної ради Палац Баронів Гредлів передано в оренду НПП «Сколівські Бескиди» терміном на 49 років. Перед орендарем, а саме НПП «Сколівські Бескиди», постало складне завдання щодо пошуку значної суми коштів для відновлення величної Пам’ятки Сколівщини», — йдеться в повідомленні міськради.

Директору НПП «Сколівські Бескиди» Василю Приндаку вдалося залучити для реставрації палацу Гредлів понад 400 тисяч євро грантових коштів інвестора з Німеччини.

Палац Гредлів — пам’ятка архітектури місцевого значення в місті Сколе, збудована в стилі необароко.

Фото: Сколівська міська рада

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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