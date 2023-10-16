У Луцьку реконструювали проспект Волі: фото

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Ірина Маймур
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У Луцьку завершили реконструкцію частини проспекту Волі, яку розпочали у 2021 році.

Наразі лишилося тільки поставити «розумні» зупинки, повідомив очільник міста Ігор Поліщук.

«Проспект вийшов таким як і задумувався — європейським, інклюзивним, однаково зручним для пішоходів, велосипедистів та автомобілістів», — зазначив міський голова.

Наразі проїжджу частину проспекту освітлюють LED-ліхтарі, облаштоване сучасне освітлення на пішохідній зоні та в пішохідних переходах, підсвічуються дорожні знаки.

Особливу увагу приділили озелененню, зазначає мер. Комунальники висадили дерева та кущі, а також висіяли новий газон.

Також під час реконструкції замінили всі комунікації, які цього потребували, аби в найближчі роки не повертатися до заміни мереж і не псувати нове асфальтне покриття та тротуарну плитку.

«Безперечно, стало краще. Тротуари стали зручнішими, з’явилися велодоріжки. Не подобається рішення вимостити їх бруківкою, що із часом може почати «ходити» під колесами, втім, це менша проблема. Острівці безпеки — добре, але підняти їх вище було б точно не зайвим», — коментують проведену реконструкцію в спільноті «Націонал-Урбанізм».

Фото: «Націонал-Урбанізм»

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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