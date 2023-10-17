На Оболоні облаштують меморіал загиблим на війні жителям району

В Оболонському районі хочуть створити місце вшанування воїнів, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України.

Про це повідомив очільник Оболонської РДА Кирило Фесик.

«На превеликий жаль, наш район насправді втратив багато активних та хоробрих оболонців, які стали на захист нашої держави. Тепер ми маємо обов’язок вшанувати наших Героїв та створити місце, а можливо й не одне, яке буде присвячено саме цим людям, нагадувати нам усім, завдяки кому ми маємо можливість жити своє життя у своєму районі, місті та країні!», — написав голова РДА.

Він повідомив, що надходили окремі звернення родичів загиблих воїнів про необхідність вшанування пам’яті захисників. Керівництво району планує вирішити це питання системно.

Кирило Фесик закликав мешканців Оболоні взяти участь в опитуванні щодо формату й місця розташування майбутньої меморіальної зони. Наразі для створення меморіалу пропонують такі 8 локацій:

вул. Прирічна, 5;

парк «Наталка»;

зелена зона біля ст. м. «Оболонь»;

зелена зона по вул. Левка Лук’яненка;

сквер по вул. Зої Гайдай, 9/8;

сквер на перетині проспекту Оболонського і вул. Левка Лук’яненка біля пам’ятника Архангела Михаїла;

сквер по вул. Олександра Архипенка біля пам’ятника воїнам інтернаціоналістів;

сквер біля ст. м. «Героїв Дніпра».

Зазначається, що проєкт, у разі схвалення громади, втілюватимуть у життя не за рахунок міської скарбниці, а за позабюджетні гроші.

Фото: «Твоє Місто»