На території заказника «Деснянські луки» незаконно звели будиночки для відпочинку

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Ірина Маймур
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Поліція Києва викрила двох містян, які самовільно збудували будиночки для відпочинку та громадського харчування на березі річки Десенка а території заказника «Деснянські луки».

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Чоловіки незаконно зайняли земельні ділянки та збудували на них базу для відпочинку. За скоєне зловмисникам загрожує до двох років позбавлення волі.

«Поліцейські зібрали усю необхідну доказову базу та довели причетність киян, 1962 та 1970 років народження, до незаконної діяльності», — йдеться у звіті поліції.

Слідчі Деснянського району повідомили зловмисникам про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

Фото ілюстративне: ghata.com.ua

Опубліковано: 17 жовтня 2023
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