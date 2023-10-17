У Києві остаточно врятували від забудови ландшафтний заказник «Троєщинські луки»

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Наталія Габрух
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16 жовтня Київський еколого-культурний центр разом із Київрадою виграв апеляційний суд у забудовників на захист заказника «Троєщинські луки». Про це повідомляє КЕКЦ у соцмережах.

В Апеляційному господарському суді виграли судову справу проти забудовників із «Нової України», які хотіли скасувати рішення Київради про створення заказника «Троєщинські луки» площею 381 га та розпочати там забудову зеленої зони.

Екологи провели три судові справи, щоб захистити зелену зону на лівому березі Києва. 6 вересня касаційний суд виніс рішення щодо збереження ландшафтного заказника місцевого значення «Троєщинські луки».

«Троєщинські луки» простягаються на північ від рогу вулиць Милославської та озера Алмазне.

У 2020 році Київрада включила частину цієї землі до складу новоствореного заказника «Троєщинські луки». Це територія, де є червонокнижні види рослин, комах, тварин і птахів.

Раніше ми писали, що на території заказника «Деснянські луки» незаконно звели будиночки для відпочинку.

Фото: КЕКЦ.

Опубліковано: 17 жовтня 2023
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