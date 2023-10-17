У Соломʼянському ландшафтному парку призупинили будівництво ЖК

В серпні цього року відновились будівельні роботи по вул. Генерала Шаповала 1-3, які виконуються на межі Солом’янського ландшафтного парку.

Місцеві мешканці закликають міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки з замовником будівництва ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

Петиція, яку запустили кияни набрала голоси за чотири дні та була підтримана мером Віталієм Кличко. Зі статусу «підтримана» петиція перейшла в статус «на реалізації».

Окрім цього, 16 жовтня в Солом'янському ландшафтному парку відбулась зустріч з головою громадської ради при КМДА Геннадієм Кривошеєю, представниками управління житлово комунального господарства Солом'янського району, громадою району, представниками ГО та забудовником стосовно аварійної ситуації , що склалася з зсувом пласту грунту через дії забудовників. Забудовник не зміг надати проекту на проведення робіт з ліквідації наслідків.

Місцеві мешканці очікують, що Громадська рада ініціює звернення на міського голову, про створення відповідної робочої групи в комісії з питань містобудування та землевпорядкування при Київраді.

Наразі будівництво в Солом’янському ландшафтному парку призупинили.

Раніше ми писали, що кияни закликають зобов'язати забудовника відновити будинок-пам'ятку на Рейтарській.