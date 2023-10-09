Кияни закликають зобов'язати забудовника відновити будинок-пам'ятку на Рейтарській

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Валерія Гуржий
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Кияни звернулися до міської влади із закликом зобов'язати забудовника відновити незаконно пошкоджений будинок-пам'ятку на Рейтарській, 37.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті КМДА.

Раніше ми писали, що Шевченківський районний суд міста Києва наклав арешт на будинок-пам'ятку архітектури на Рейтарській, 37 та заборонив на ділянці проведення будь-яких робіт.

Нагадаємо, аби зупинити руйнування памʼяток, активісти організували цілодобові чергування біля памʼятки історії та архітектури на вулиці Рейтарській, 37 та 200-річного будинку на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13.

Зранку 26 вересня будинок на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії та архітектури почали демонтувати без погодження ЮНЕСКО. Тоді встигли знищити фасад третього поверху.

Будинок на Рейтарській розташовано поблизу Софії Київської, він входить до буферної зони, що охороняється ЮНЕСКО. На засіданні комісії стало відомо, що проєкт з ЮНЕСКО не погоджували.

Будинок Київського повітового земства 1913 року перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток під № 644-Кв. На будинок укладений охоронний договір.

Фото: Цегла

Опубліковано: 09 жовтня 2023
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