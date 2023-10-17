Відтепер у «Києві Цифровому» можна оцінити поїздки в громадському транспорті

157
Ірина Маймур
share share

Відтепер у застосунку «Київ Цифровий» можна оцінити поїздки в автобусах, тролейбусах, трамваях, електричці й метро.

Так само з’явилася можливість прокоментувати роботу контролерів.

Поставити оцінку транспорту можна в записах про оплату. Для цього треба оновити застосунок.

Як залишити відгук:

— якщо оплачуєте проїзд транспортною картою, то запис для оцінки буде міститися в стрічці вибраної карти;

— якщо скористаєтеся QR-квитком, тоді треба шукати запис у стрічці новин на головному екрані.

Відгуки про роботу автобусів, тролейбусів і трамваїв спрямують до «Київпастрансу», про роботу метро — до Київського метрополітену, а про електрички — до «Укрзалізниці».

Оновлені сервіси доступні в останній версії застосунку в App Store і Google Play.

Раніше ми писали, що в застосунку «Київ Цифровий» почалось нове опитування про проблеми громадського транспорту у місті.

Фото: КМДА

Опубліковано: 17 жовтня 2023
share share
Як у Києві активісти реставрують старовинні двері та продовжують справу загиблого на війні Сергія Миронова Як у Києві активісти реставрують старовинні двері та продовжують справу загиблого на війні Сергія Миронова В Україні створили першу мапу допомоги жінкам: як нею користуватися В Україні створили першу мапу допомоги жінкам: як нею користуватися Стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові Стало відомо, який вигляд має новозбудований готель на площі Міцкевича у Львові У Києві планують облаштувати дощові сади й озеленити трамвайні колії У Києві планують облаштувати дощові сади й озеленити трамвайні колії На Деміївці комунальники заасфальтували каштани під стовбур На Деміївці комунальники заасфальтували каштани під стовбур В Україні запустили портал із пошуку роботи для людей з інвалідністю В Україні запустили портал із пошуку роботи для людей з інвалідністю За донат для ЗСУ українці зможуть отримати іменну ялинку на ВДНГ За донат для ЗСУ українці зможуть отримати іменну ялинку на ВДНГ У Соломʼянському ландшафтному парку призупинили будівництво ЖК У Соломʼянському ландшафтному парку призупинили будівництво ЖК
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.