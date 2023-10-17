Відтепер у «Києві Цифровому» можна оцінити поїздки в громадському транспорті

Відтепер у застосунку «Київ Цифровий» можна оцінити поїздки в автобусах, тролейбусах, трамваях, електричці й метро.

Так само з’явилася можливість прокоментувати роботу контролерів.

Поставити оцінку транспорту можна в записах про оплату. Для цього треба оновити застосунок.

Як залишити відгук:

— якщо оплачуєте проїзд транспортною картою, то запис для оцінки буде міститися в стрічці вибраної карти;

— якщо скористаєтеся QR-квитком, тоді треба шукати запис у стрічці новин на головному екрані.

Відгуки про роботу автобусів, тролейбусів і трамваїв спрямують до «Київпастрансу», про роботу метро — до Київського метрополітену, а про електрички — до «Укрзалізниці».

Оновлені сервіси доступні в останній версії застосунку в App Store і Google Play.

Раніше ми писали, що в застосунку «Київ Цифровий» почалось нове опитування про проблеми громадського транспорту у місті.

Фото: КМДА