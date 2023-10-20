Instagram дня: Київ 80-х і 90-х на фото Віталія Кузовкова

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Анна Григораш
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Киянка Дарка Симчич публікує в Instagram фото свого прадідуся Віталія Кузовкова. На них – Київ 80-х і 90-х.

"У Києві дідуся знали як фотографа: ще у 1992 році вийшла його збірка «Київ в барвах осені», видавництва «Мистецтво». Проте з партійною номенклатурою дідусь не дружив, тому переважно фотокартки робились в «стіл», і от тепер ми думаємо з мамою, як їх відкрити для поціновувачів художньої фотографії", – розповіла Дарка "Вечірньому Києву".

Раніше ми писали про киянку, яка створила фотопроєкт про “Борщагівку з людським обличчям”.

Опубліковано: 20 жовтня 2023
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