На Солом’янці озеленили парк «Орлятко»: фото

У парку «Орлятко», що на Солом’янці, провели комплексне озеленення.

Про це повідомили в Солом’янській райдержадміністрації.

У парку висадили декоративні дерева та чагарники. Зокрема, це туї, ялівці, пухироплідники та гортензії. Також на локації з’явилися багаторічники й декоративні злаки.

Наразі комунальники продовжують роботи з облаштування газону.

«Ще трішки й парк «Орлятко» буде радувати відпочиваючих своєю новою неймовірною красою», — наголошують у РДА.

Раніше ми писали, що на Контрактовій площі висадили 25 сакур.

Фото: Солом’янська РДА