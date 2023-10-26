На Солом’янці озеленили парк «Орлятко»: фото

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Ірина Маймур
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У парку «Орлятко», що на Солом’янці, провели комплексне озеленення.

Про це повідомили в Солом’янській райдержадміністрації.

У парку висадили декоративні дерева та чагарники. Зокрема, це туї, ялівці, пухироплідники та гортензії. Також на локації з’явилися багаторічники й декоративні злаки.

Наразі комунальники продовжують роботи з облаштування газону.

«Ще трішки й парк «Орлятко» буде радувати відпочиваючих своєю новою неймовірною красою», — наголошують у РДА.

Раніше ми писали, що на Контрактовій площі висадили 25 сакур.

Фото: Солом’янська РДА

Опубліковано: 26 жовтня 2023
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