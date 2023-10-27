У Києві обмотали захисною плівкою пам’ятник Іллі Рєпіну

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Ірина Маймур
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У Києві обмотали захисною плівкою пам’ятник художнику Іллі Рєпіну.

Про це повідомило видання «ТиКиїв».

Хто це зробив — наразі невідомо. Наразі на місці пам’ятника можна побачити лише постамент.

Зауважимо, що Рєпін народився на Харківщині у родині слобожанських козаків, перші гонорари отримав за писанки, товаришував з українськими істориками та митцями й присвятив Україні низку робіт.

Раніше ми писали, що в Києві повісили демаскувальну сітку на пам’ятник Пушкіну у парку ім. Багряного, який колись також носив ім’я російського поета. Незабаром невідомі її зняли.

Фото: «ТиКиїв»

Опубліковано: 27 жовтня 2023
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