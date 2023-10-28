Львів хоче отримати 50 млн євро на реконструкцію вулиці Миколайчука

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Наталія Габрух
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У Львові на облаштування доступності біля лікарні на вулиці І. Миколайчука хочуть отримати 50 млн євро гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Наразі ведуться перемовини з ЄБРР, щоб отримати половину суми. Про це повідомляє видання «Твоє місто».

На вулиці Миколайчука у Львові розташований реабілітаційний центр «Незламні», лікарня св. Пантелеймона та дитяча поліклінка №2 на вулиці Мазепи, 25. Реконструкція необхідна, щоб полегшити доступ до цих лікарень.

«Зараз є критично важливою доступність до лікарні. Поруч ми будуємо протезну майстерню, скоро стартуватиме проєкт житла для поранених, лікарня будує додаткові корпуси, і є потреба додаткових смуг для автомобілів швидкої допомоги», — коментує перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У планах міста прокласти трамвайну колію, облаштувати відокремлену смугу громадського транспорту, яка буде спільною для автобусів та електротранспорту.

Зупинки та спільна смуга громадського транспорту дасть також безперешкодний зв’язок автомобілів швидкої допомоги із лікарнею.

Також для реконструкції було вирішено демонтувати ринок, дозвіл на розташування якого завершився. У межах реконструкції ринок планують перенести і осучаснити.

Раніше ми писали, що у Львові на площі Ринок роблять заміну бруківки.

Фото: «Твоє місто», Pragmatika.

Опубліковано: 28 жовтня 2023
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