На Відрадному хочуть демонтувати підвісні ліхтарі та встановити стовпи з LED освітленням: місцеві викликали поліцію

По вулиці Метробудівська КП "Київміськсвітло" вирішило оновити освітлення та встановити стовпи з LED освітленням. Але довгі роки родзинкою цієї вулиці та мікрорайону Відрадний є самі підвісні ліхтарі.

Про це пише місцева жителька Маріанна Хмельницька.

За її словами, цієї суботи приїхали робітники та почали копати ями, а в неділю збиралися їх бетонувати. В цей час мешканці всіх прилеглих вулиць та будинків в шоці та обурені цим.

З цього приводу Маріанна Хмельницька викликала поліцію. Виявилося, жодних документів та дозволів на проведення робіт не надали, окрім посилання на тендер та сам проект. Не дійшовши згоди на припинення робіт, мешканці прилеглих будинків самостійно закопали ями.

Також за її словами, вона мала телефону розмову з якимось чоловіком, який запропонував, що вони працють далі, бетонують і якщо громада домовиться з замовником не виконувати роботи, то вони просто зріжуть кранштейни, а бетон залишать на пам'ять.

"Правда все ж таки підрядник приїхав через певний без документів, чого приїхав, не зрозуміли", - пише Марінна Хмельницька.

Зазначається, що головна вимога місцевих мешканців - не демонтувати ліхтарі, не встановлювати стовпи, максимум зняти помити ліхтарі та оснастити їх лед лампами.

Тендер на проведення робіт виграло ТОВ "Інтернешнл бізнес груп" з пропозицією 2 690 812 грн. У тендерній документації є перелік робіт, а саме: монтаж металевих опор та кронштейнів.

Фото: Маріанна Хмельницька