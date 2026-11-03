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Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від прізвища батька

Артем Черничко 03 листопада 2026
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18-річна донька експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Вів'єн офіційно змінила своє прізвище. Відтепер у документах дівчина фігурує як Вів'єн Джолі, пише Euronews.

Відповідні папери вона подала до Вищого суду округу Лос-Анджелес ще 12 липня. Таким чином Вів'єн стала вже п'ятою з шести дітей колишньої пари, яка публічно або юридично відмовилася від подвійного прізвища «Джолі-Пітт».

Офіційно судову процедуру зміни прізвища першою пройшла 20-річна Шайло у 2024 році, а в липні цього року прізвище батька зі своїх документів прибрали 25-річний Маддокс та 21-річна Захара. Наразі невідомо, чи проходив юридичну процедуру брат-близнюк Вів'єн — Нокс, проте під час вручення шкільних атестатів у червні він також фігурував як «Нокс Джолі».

Єдиною дитиною, яка все ще зберігає подвійне прізвище «Джолі-Пітт», залишається 22-річний Пакс. За даними джерел, він також є єдиним із дітей, хто продовжує підтримувати контакт із родиною Бреда Пітта.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про розлучення у 2016 році після понад десяти років стосунків. Приводом для розриву став інцидент на борту приватного літака, під час якого між актором та родиною сталася сварка. Тоді Пітта звинуватили у словесному та фізичному насиллі щодо одного з дітей, однак розслідування ФБР згодом зняло з нього всі звинувачення. Офіційно процес розлучення акторів завершився у грудні 2024 року.

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