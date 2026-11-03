У Львові обстежили історичні скульптури Діани та Амфітрити на площі Ринок

У Львові обстежили скульптури-фонтани Діани та Амфітрити на площі Ринок. Фахівці не виявили критичних пошкоджень або тріщин, які могли б загрожувати їхній цілісності. Обидві пам'ятки наразі не потребують термінової реставрації, повідомляє Львівська міська рада.

За оцінкою професора Львівської політехніки Олега Рибчинського, Амфітрита збереглася дуже добре — на її поверхні подекуди навіть помітні сліди авторського різця. Стан Діани оцінили як задовільний. На скульптурі є незначні пошкодження та дрібні тріщини, однак її руки надійно закріплені нержавіючими анкерами під час попередньої реставрації.

На обох фігурах також виявили мохи, лишайники та незначні грибкові ураження. Різницю в стані скульптур Рибчинський пояснює властивостями вапняку: для їх виготовлення використовували камінь із різних геологічних шарів.

Після обстеження Діану й Амфітриту знову вкрили захисною мембраною. Вона залишатиметься до наступної перевірки, адже під час війни скульптури мають бути захищені від можливих пошкоджень.

Натомість першочергової реставрації потребують два інші фонтани площі Ринок — Адоніс і Нептун. Під час попередніх оглядів фахівці виявили, що в Адоніса від'єдналася рука зі списом, а на руці Нептуна утворилися значні тріщини, які загрожують її руйнуванням. Наразі місто розробляє план відновлення цих скульптур.

Усі чотири фонтани на кутах площі Ринок створив скульптор Гартман Вітвер на початку XIX століття. Вони зображують персонажів античної міфології — Діану, Амфітриту, Адоніса та Нептуна.