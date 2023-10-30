Під час ремонту доріжок на Гідропарку місту завдали 300 тис. гривень збитків

Посадовець КП "Київзеленбуд" отримав повідомлення про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що у грудні 2022 року вказаний посадовець підписав акти виконаних робіт за договором щодо капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі.

При цьому розрахунки вартості в цих документах не відповідали вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдано збитків на суму 300 000 гривень.



Досудове розслідування на даний час триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Фото: tripadvisor