Під час ремонту доріжок на Гідропарку місту завдали 300 тис. гривень збитків

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Валерія Гуржий
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Посадовець КП "Київзеленбуд" отримав повідомлення про підозру через ремонт доріжок у Гідропарку зі збитками у 300 тис. грн.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що у грудні 2022 року вказаний посадовець підписав акти виконаних робіт за договором щодо капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку відпочинку «Гідропарк» в Дніпровському районі.

При цьому розрахунки вартості в цих документах не відповідали вимогам чинного законодавства, у зв’язку з чим інтересам держави завдано збитків на суму 300 000 гривень.

Досудове розслідування на даний час триває. В межах слідства буде надана правова оцінка діям посадових осіб підрядної організації.

Фото: tripadvisor

Опубліковано: 30 жовтня 2023
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