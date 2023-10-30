На Позняках відкрили аніме-кав'ярню «Тоторо кава»

Аніме-кав'ярня «Тоторо кава» запрацювала на вулиці Мишуги на Позняках. Про це повідомляє The Village Україна.

Крім кави гостям пропонують десерти та салати. Також можна придбати сувеніри з всесвіту Міядзакі – музичні скриньки, шопери, книги, стікери.

Кав'ярня оформлена у стилі фільмів Хаяо Міядзакі, зокрема «Мій сусід Тоторо». «Кав'ярню оформили в стилі фільмів автора, а зустрічає відвідувачів величезний Тоторо під парасолькою (якраз вдало для осінньої погоди!)», — коментують у закладі.

Щовихідних у просторі відбуваються тематичні заходи. Містяни можуть дізнатися більше про культуру Японії та пограти у традиційні карти «Ханафуда» чи стилізовану мафію «Якудзу». Крім того, двічі на тиждень можна подивитися фільми Міядзакі.

31 жовтня о 18:00 у «Тоторо каві» буде костюмована вечірка-квест до Гелловіну, у стилі Агати Крісті. Власнику найвигадливішого костюма обіцяють подарувати призи від кав’ярні та її партнерів.

Ціни: гуакамоле — 179 грн, еспресо — 30 грн, американо — 32 грн, капучино — 42 грн, какао — 52 грн, гарбузове лате — 95 грн, пунш — 75 грн, салат з лососем — 135 грн, сендвіч з куркою — 85 грн, паніні з прошуто — 140 грн.

Адреса: вул. Мишуги, 12-А

Режим роботи: 08:30-20:00 (будні), 09:30-20:00 (вихідні)