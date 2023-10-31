Євгенія Фуллен почала малювати заборонений мурал на пам’ятці модернізму у Києві

Художниця Євгенія Фуллен знову почала малювати мурал у Києві. Цього разу обриси нового малюнку з’явилися на будівлі виконаній за проектом видатного українського архітектора Едуарда Більського. Про це повідомляє у соцмережах Дмитро Соловйов.

Як відомо, нещодавно Департамент охорони культурної спадщини заборонив художниці малювати мурал на стіні будинку, що має охоронний статус. Євгенію Фуллен зобов’язали замалювати мурал власним коштом.

Але після заборони художниця почала малювати той же малюнок на стіні хореографічної школи №1 на житловому масиві Виноградар, яку збудували у 1984 році.

«Школа є однією з найвиразніших споруд масиву. Вона вкрита коричневою керамічної плиткою і має велику кількість об'ємів і форм. Вертикальні вузькі вікна, заокругленні кути, стіни-ребра, що виконують функцію сонцерізів, а також вхід, що прикрашає арка, центральна частина композиції. Ця школа - ледь не остання будівля на Виноградарі, яка зберегла свій автентичний вигляд», — пише Дмитро Соловйов.

Він також пропонує взагалі заборонити Євгенії Фуллен малювати мурали і навіть завести кримінальну справу.

Раніше ми писали , що комісія КМДА підтримала петицію проти хаотичного створення муралів.

Фото: Дмитро Соловйов, Євгенія Кулеба.