Комісія КМДА підтримала петицію проти хаотичного створення муралів

Постійна комісія з питань Культурної спадщини одноголосно підтримала петицію проти хаотичного створення муралів на обʼєктах культурної спащини.

Про це повідомляє "Цегла".

Нагадаємо, кияни звернулися до місцевої влади із закликом розробити механізм створення муралів у місті в тому числі із обговоренням ескізів та місць розташування.

Раніше ми писала, що на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, невідомі почали малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи.

Фото: Євгенія Кулеба