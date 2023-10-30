Комісія КМДА підтримала петицію проти хаотичного створення муралів

38
Валерія Гуржий
share share

Постійна комісія з питань Культурної спадщини одноголосно підтримала петицію проти хаотичного створення муралів на обʼєктах культурної спащини.

Про це повідомляє "Цегла".

Нагадаємо, кияни звернулися до місцевої влади із закликом розробити механізм створення муралів у місті в тому числі із обговоренням ескізів та місць розташування.

Раніше ми писала, що на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, невідомі почали малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи.

Фото: Євгенія Кулеба

Опубліковано: 30 жовтня 2023
share share
Зустрічай o’go – новий простір для тих, хто хоче більшого Зустрічай o’go – новий простір для тих, хто хоче більшого Солодкий Бейліз: культура подачі та розпивання Солодкий Бейліз: культура подачі та розпивання Киян та львів'ян запрошують насолодитися пейзажами Поділля з вікна старовинного вагона Киян та львів'ян запрошують насолодитися пейзажами Поділля з вікна старовинного вагона На розі Гончара і Хмельницького оновили сквер: що вже зробили На розі Гончара і Хмельницького оновили сквер: що вже зробили 13 українських сирів визнали кращими у світі 13 українських сирів визнали кращими у світі Цього тижня у трьох районах Києва демонтують незаконну рекламу: де саме Цього тижня у трьох районах Києва демонтують незаконну рекламу: де саме На Позняках відкрили аніме-кав'ярню «Тоторо кава» На Позняках відкрили аніме-кав'ярню «Тоторо кава» Кафе на Гончара приймає на переробку книжки і пляшки, щоб дати їм друге життя Кафе на Гончара приймає на переробку книжки і пляшки, щоб дати їм друге життя
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.