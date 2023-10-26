Мурал на стіні історичного будинку у центрі Києва замалюють коштом художниці

На вулиці Січових Стрільців, 31 зафарбують мурал коштом художниці Євгенії Фурман, за ескізом якої його почали створювати.

Відповідне рішення ухвалила консультативна комісія Департаменту охорони культурної спадщини, повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

Раніше ми писали, що на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, фотохудожниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз. На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері.

Натомість мешканці категорично проти того, аби стінопис Євгенії малювали на їхньому будинку. Також обидва ескізи не підтверджували й не підтримували ані Департамент охорони культурної спадщини, ані Шевченківська РДА.

Після випадку із муралом на Січових Стрільців кияни зареєстрували петицію проти погодження нових муралів.

Фото: Євгенія Кулеба