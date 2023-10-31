На Шулявці відновили рух транспорту під Дегтярівським мостом

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Наталія Габрух
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31 жовтня на Шулявці відновили рух транспорту під Дегтярівським шляхопроводом. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київавтодор».

Цими вихідними підрядна організація здійснила монтаж 28 балок прогонової будови шляхопроводу. Вчора роботи завершили.

Наразі авто вільно курсують усіма смугами під мостом. Проте для пішоходів прохід поки що закритий. На тротуарах встановлені огороджувальні стрічки.

Як відомо, 30 вересня на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту. Цими вихідними, 28-29 жовтня, бригади змонтували нові 28 балок на обох шляхопроводах.

Раніше ми писали, що на Русанівці облаштують підвищені пішохідні переходи. З 30 жовтня до 3 листопада рух транспорту обмежать.

Фото: КМДА.

Опубліковано: 31 жовтня 2023
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