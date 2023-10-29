На Шулявці встановили нові балки Дегтярівського мосту: фото

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Наталія Габрух
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У Києві на Шулявці встановили нові 14 балок Дегтярівського шляхопроводу замість тих, що обвалилися у вересні. Про це повідомляє журналіст та інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

«Частково навіть встигли між балками покласти плити незйомної опалубки. Які хоч і не "перев'язують" балки, але не дають їм зміщуватися та згинатися», — написав Павло Авдокушин.

Роботи з відновлення мосту тривають вдень і вночі з невеликими перервами. Найближчим часом бригади планують змонтувати всі 28 балок на обох шляхопроводах.

Раніше ми писали, що 30 вересня на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Після цього стало відомо, що всі наслідки обвалу Дегтярівського мосту ліквідує виконавець робіт «Ростдорстрой» власним коштом, а вартість реконструкції не збільшиться.

Згодом прокуратура розпочала кримінальне провадження через обвал декількох прольотів мосту. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників проходили обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві.

Фото: Павло Авдокушин.


Опубліковано: 29 жовтня 2023
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