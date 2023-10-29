На Шулявці встановили нові балки Дегтярівського мосту: фото

У Києві на Шулявці встановили нові 14 балок Дегтярівського шляхопроводу замість тих, що обвалилися у вересні. Про це повідомляє журналіст та інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

«Частково навіть встигли між балками покласти плити незйомної опалубки. Які хоч і не "перев'язують" балки, але не дають їм зміщуватися та згинатися», — написав Павло Авдокушин.

Роботи з відновлення мосту тривають вдень і вночі з невеликими перервами. Найближчим часом бригади планують змонтувати всі 28 балок на обох шляхопроводах.

Раніше ми писали , що 30 вересня на Шулявці під час ремонтних робіт впали декілька прольотів Дегтярівського мосту.

Після цього стало відомо, що всі наслідки обвалу Дегтярівського мосту ліквідує виконавець робіт «Ростдорстрой» власним коштом , а вартість реконструкції не збільшиться.

Згодом прокуратура розпочала кримінальне провадження через обвал декількох прольотів мосту. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК "Київавтодор" та у підрядників проходили обшуки у справі про розкрадання грошей на будівництві.

Фото: Павло Авдокушин.



