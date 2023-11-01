Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно

У «Довженко-Центрі» закликають Кабінет Міністрів не схвалювати «Проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року», яка фактично передбачає ліквідацію центру. Про це повідомляють у соцмережах «Довженко-Центру».

«Запропонований документ навіть формально не є «стратегією», радше «переліком справ», без обґрунтувань і конкретики. Утім, у цьому переліку справ Держкіно до 2027 міститься цілком прагматичний розділ, що містить загрозу знищення Національного центру Олександра Довженка», — заявляють у «Довженко-Центрі».

У «стратегію» знову протягують заборонену судом «реорганізацію» Довженко-Центру під виглядом «оптимізації».

Наприклад:

Держкіно продовжує наполягати на створенні окремої державної анімаційної студії, навіть в умовах жорсткого скорочення видатків на культуру;

Держкіно має намір розвивати з нічого «Науковий центр кінематографії України», який не функціонує вже 20 років, і ніколи, власне, не функціонував;

Держкіно планує окремо створити Державний фонд фільмів – тоді як саме Довженко-Центр незмінно виконує ці функції протягом майже 30 років.

«Замість ліквідувати недіючі державні підприємства та установи, у “стратегії” пропонується фактично ліквідувати Довженко-Центр, єдину живу інституцію серед підпорядкованих Держкіно. Функції Центру хочуть розподілити між групою неспроможних установ, вливаючи під час війни у них державний ресурс», — наголошують у «Довженко-Центрі».

У Центрі вважають небезпечним схвалювати «Стратегію розвитку кіно» у запропонованому вигляді, оскільки навіть перелічені пункти матимуть наслідки для євроінтеграційних процесів, культури, освіти та національної безпеки. Там додають, що повернутися до розробки стратегії можна тільки після перезавантаження керівництва Держкіно.

Як відомо, представники «Довженко-Центру» тривалий час чинили спротив діям Держкіно з реорганізації центру. Зрештою у липні 2023 року суд визнав незаконним наказ Державного кіно про реорганізацію «Довженко-Центру».

Раніше ми писали , що Держкіно призначило нового тимчасового директора Довженко-Центру. Юлія Каждан йде з посади.

Фото: PlayUA.