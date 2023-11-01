Транспортна комісія КМДА відхилила петицію щодо заборони проїзду будівельної техніки до екопарку Осокорки. Про це повідомляють активісти спільноти «Цегла».

З квітня 2022 року в місті Києві діє заборона щодо відвідування лісових зон до закінчення воєнного стану.

«Однак, в екопарку Осокорки ця заборона поширюється лише на мешканців району та активістів. Будівельна техніка вільно заїжджає до лісової зони та веде незаконне будівництво житлового комплексу H2O», — повідомляють активісти.

У серпні містяни створили петицію із закликом зупинити проїзд будівельної техніки. Вона набрала необхідні 6763 голоси.

Як відомо, будівельна компанія Stolitsa Group розпочала будівництво ЖК H2O. Будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Департамент міського благоустрою 4 травня 2023 року видав дозвіл на встановлення тимчасової огорожі на період комплексної забудови території об’єктами житлового і соціально-побутового призначення житлового масиву Осокорки-Центральні у Дарницькому районі.

Раніше неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах». Але активісти виступили проти. На цьому місці екологи хочуть створити екопарк Осокорки.