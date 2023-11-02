На Київщині знайшли золоті прикраси часів Гетьманщини: фото

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Ірина Маймур
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На території стародавнього міста в Білій Церкві археологи виявили золоті прикраси часів Гетьманщини. Їх знайшли під час розкопок у культурних нашаруваннях XVII—XVIII століть.

Про це повідомив Інститут археології НАН України.

Скарб складається з 12 предметів загальною вагою майже 28 грамів. Прикраси були сховані в невеличкий керамічний посудині разом із перламутровим бісером.

«Скарб часів Гетьманщини — вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення. Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави», — зазначили в Інституті археології НАН України.

Усі знайдені предмети передали на зберігання до фондів Археологічного музею Інституту археології НАН України. У майбутньому вони увійдуть до експозиції музею.

Раніше ми писали, що археологи виявили в Києві глиняний ліпний кухоль скіфської доби.

Фото: Інститут археології НАН України

Опубліковано: 02 листопада 2023
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