Магазин в Івано-Франківську зберіг мозаїку 1960-х, зробивши її частиною інтер’єру

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Ірина Маймур
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Магазин Samsung в Івано-Франківську зберіг мозаїку радянського періоду всередині простору та адаптував її в інтерʼєр.

Про це повідомив автор блогу «ісусе та кінцева».

Мозаїку створив український живописець, член Клубу творчої молоді, відомий шістдесятник Опанас Заливаха. Вона майже повністю викладена натуральним каменем. З боків мозаїка має напис «Чим хата багата, тим і рада».

Магазин Samsung розташований на вулиці Незалежності, 4. На його інстаграм-сторінці можна побачити багато світлин інтер’єру із мозаїкою.

Раніше ми писали, що на Березняках знищили радянське мозаїчне панно.

Фото: «ісусе та кінцева»

Опубліковано: 02 листопада 2023
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