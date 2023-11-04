В Україні створять Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 3 листопада.
У реєстрі буде міститися опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані. Реєстрація буде безкоштовною.
Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.
Спочатку в реєстр вноситимуть інформацію про котів і собак, згодом масштабують послугу й на інших тварин. Створення реєстру — це також ще один крок до створення ветпаспорта в Дії.
У системі також буде функціонал для пошуку домашніх тварин. Можна буде повідомити про знайденого улюбленця або сповістити про втрату свого.
Раніше ми писали, що у Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин.
Фото: Andrew S/Unsplash, Louis-Philippe Poitras/Unsplash.