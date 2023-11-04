В Україні створять Єдиний державний реєстр домашніх тварин

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Наталія Габрух
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В Україні створять Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 3 листопада.

У реєстрі буде міститися опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані. Реєстрація буде безкоштовною.

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, це спростить отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

Спочатку в реєстр вноситимуть інформацію про котів і собак, згодом масштабують послугу й на інших тварин. Створення реєстру — це також ще один крок до створення ветпаспорта в Дії.

У системі також буде функціонал для пошуку домашніх тварин. Можна буде повідомити про знайденого улюбленця або сповістити про втрату свого.

Раніше ми писали, що у Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин.

Фото: Andrew S/Unsplash, Louis-Philippe Poitras/Unsplash.

Опубліковано: 04 листопада 2023
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