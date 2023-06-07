У Києві з’явився сервіс пошуку прихистку для тварин

У Києві запрацював сервіс єКуточок. З його допомогою можна знайти тимчасовий прихисток для домашніх чи безпритульних тварин.

Проєкт створили фахівці комунальної «Міської лікарні ветеринарної медицини».

«До нас часто звертаються кияни із запитом на тимчасову перетримку. Це і волонтери, що знаходять тварин на вулиці, опікуни безпритульних тварин, а також власники домашніх улюбленців, які не мають, де залишити їх на кілька днів, вирушаючи у справах чи у відпустку», — розповіла очільниця КП Наталя Мазур.

На її думку, сервіс стане у пригоді людям, які ще не знають, чи готові вони завести домашню тварину. Взявши кота чи собаку на перетримку на кілька днів, вони зможуть зрозуміти свою готовність до такої відповідальності.

Наразі сервіс працює в тестовому режимі, проте змога зареєструватися є вже зараз. Платформою можуть користуватися не лише окремі особи, а й ветеринарні клініки, притулки та громадські організації.

На єКуточок можна шукати і пропонувати послуги перетримки, вигулу, догляду, годування, дресирування, фотозйомки і ветеринарного супроводу.

Раніше ми писали, як допомогти постраждалим через підрив Каховської ГЕС тваринам.