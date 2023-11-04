Студенти КПІ проти муралу на стінах 9 корпусу, але ескізи продовжують розглядати

На стіни 9 корпусу КПІ планують нанести патріотичний мурал. Наразі обирають з п’яти варіантів.

Проте, студентська рада КПІ виступає проти нанесення муралу.

«Незважаючи на компетентні зауваження та розголос у медіа, ескізи передали вченим радам факультетів, де обирають варіанти ескізів й часто навіть не розглядають варіант проголосувати проти ідеї муралу», — коментують у студраді.

Студентська рада КПІ висловила свою офіційну позицію — вони виступають проти нанесення муралу на стінах 9 навчального корпусу. На думку студради створення муралу спотворить архітектурний ансамбль, а мурал, як форма меморіалу, не здатен виконувати памʼятну мету.

У студраді закликають студентів не соромитися і у разі опитувань голосно та помітно наполягати на тому, що питання не у виборі ескізу, а в недопустимості цих малюнків на корпусі.

Як відомо, мистецтвознавці та архітектори раніше збирали підписи під відкритим листом проти муралу на 9 корпусі КПІ.

Раніше ми писали , що Євгенія Фуллен почала малювати заборонений мурал на пам’ятці модернізму у Києві.

Фото: Хмарочос.