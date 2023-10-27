Архітектори і мистецтвознавці збирають підписи проти муралу на бруталістському корпусі КПІ

Мистецтвознавці та архітектори збирають підписи під відкритим листом проти муралу на 9 корпусі КПІ.

У листі вони аргументують свою позицію та розповідають, чому не варто розмальовувати корпус.

Архітекторка Євгенія Губкіна стверджує, що "Комплекс будівель КПІ є одним із найкращих прикладів бруталізму в Україні".

«Корпус КПІ №9 — частина архітектурного ансамблю Київського політехнічного інституту, який спроектував видатний український архітектор Володимир Лиховодов. Стіни будівлі облицьовані білим травертином, який є достатньо дорогим матеріалом, і фарбування поверх нього виглядає як мінімум недоцільним і абсурдним. Будівля не потребує жодних втручань, крім дбайливого очищення поверхні стін», - пояснює Інга Леві, художниця і кураторка реставрації мозаїк.

Історикиня мистецтва Євгенія Маляр наголошує, що: "Мода на мурали була тимчасовим спекулятивним явищем, що вже давно не є актуальними, і в багатьох країнах Європи прослідковується тенденція до їх знищення, оскільки вони спотворюють міський простір».

Раніше ми писали, що на стіни 9 корпусу КПІ планують нанести патріотичний мурал. Малюнок обирають з п’яти варіантів.

Як відомо, студенти та студентки КПІ відмовилися від нанесення муралу на стіни 9 корпусу, але з’являються нові варіанти малюнків.

«Загалом студенти і студентки КПІ взагалі не хочуть муралу. Вони з повагою ставляться до модерністської архітектури корпусу, окрім того вже створений парк “Нескорених”», — коментує депутатка Євгенія Кулеба.



Фото: Відкритий лист КПІ