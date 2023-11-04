У Харкові презентували сім пілотних проєктів відновлення міста

Сім пілотних проєктів відновлення презентували під час інвестфоруму Kharkiv: Restart. На ньому був представлений також генеральний план міста. План розроблений Харківською міськрадою спільно з фондом британського архітектора Нормана Фостера. Про це повідомляє видання «Хмарочос».

Лопанська набережна

Реконструкція набережної предбачає реновацію кам’яної набережної р. Лопань та створення нової зеленої променади довжиною близько 450 м. На перетині вулиці Полтавський Шлях і Лопанської набережної пропонують побудувати триповерхову будівлю Арт-галереї. Також планують збудувати новий пішохідний міст та встановити скульптурну композицію.

Орієнтовний обсяг інвестицій – $5 млн. Терміни виконання – від 12 до 24 місяців.

Приміський вокзал «Левада»

Приміський вокзал має об'єднати в собі транспортний хаб, торговельно-розважальний і культурний центр. У ньому розташуються офіси, магазини, кафе, ресторани, галереї та студії. Вокзал планують заглибити в землю і з'єднати на одному рівні зі станцією метро «Проспект Гагаріна».

Орієнтовний обсяг інвестицій – $88 млн. Терміни виконання – від пʼяти до семи років.

Новий мікрорайон «Олексіївка City»

Мікрорайон має бути спроєктований за концепцією «Місто в місті» і складатиметься з 16 житлових кварталів (черг). Для них запроєктовано три дитячі садки, школа, стадіон, офісні та торгові приміщення, підземні паркінги та наземні автостоянки. Планується також з'єднання мікрорайону з берегом Лозовеньківського водосховища. Всі квартали мають бути поєднані велосипедно-пішохідною інфраструктурою.

Орієнтовний обсяг інвестицій – $237,4 млн. Терміни виконання – від пʼяти до десяти років.

Науковий парк

Його буде створено на території колишнього ринку «Барабашово». Ринок збережеться, але в більш компактному варіанті. На решті територій буде створено мікрорайони змішаного використання, що поєднають потенціал наукових парків і сучасні підходи для створення житлових районів.

ТРЦ біля Центрального вокзалу

Це буде комплекс із дворівневим підземним паркінгом, який планують з'єднати з будівлею вокзалу. Частину площ вокзалу теж пропонується підключити до торговельного центру.

Орієнтовний обсяг інвестицій – $96 млн. Терміни виконання – від чотирьох до шести років.

Муніципальне е-таксі

Планується створення муніципального е-таксі з власною інфраструктурою та мережею зарядних станцій. Пропонується закупівля 500 електромобілів та облаштування 54 зарядних станцій.

Орієнтовний обсяг інвестицій – $21,63 млн. Строк окупності – два роки.

Смарт сіті

Реалізація цього проєкту дасть змогу побудувати мікрорайон з автоматизацією повсякденної діяльності, що підвищить комфорт і безпеку жителів.

Орієнтовний обсяг інвестицій - $22,1 млн.

Раніше ми писали про деталі Рамкової стратегії відновлення Києва.

Фото: скріншоти з відео «Харків Новини»/YouTube, журнал «Харків – ідеальне місто майбутнього».