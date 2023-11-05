Кияни запропонували проєкт реновації 200-річної пам’ятки на Подолі

Активісти памяткоохоронної спільноти «Спадщина» підготували візуалізації, який вигляд історична будівля на Набережно-Хрещатицькій, 13 могла би мати після якісної реставрації. Про це повідомляє Дмитро Перов.

Будинок Бубнових 1822 року у вересні отримав статус памʼятки архітектури. Попри це 2 листопада Київрада усе одно передала ділянку під забудову. Наразі памʼятка знаходиться під загрозою знесення.

Ділянкою, де зараз розташована будівля, з липня 1812 року володів купець Михайло Бубнов. Він спорудив на території одноповерхову наріжну кам’яницю і облаштував там лазні. Після 1884 року частину приміщень у садибі Бубнових переобладнали під житло й торгівлю.

Що ж до колишнього корпусу «загальних лазень», то у 1890-х роках там розташовувалася молитовня для юдеїв. У 1902-му її перенесли на іншу вулицю, а спадкоємці Бубнова надали частину садиби під розширення міської електростанції.

На початку 1910-х років садиба перейшла у власність акціонерного товариства «Електричне підприємство». За радянських часів її націоналізували. Відтоді будинок використовували для всіляких допоміжних потреб. Бічні й тильний фасади, горище й дах зазнали реконструкції. У пострадянський період у будинку № 13 містилися комерційні заклади, останнім часом — фітнес-центр.

Раніше ми писали , що земельна комісія Київради віддала під знесення будинок-памʼятку на Прорізній.

Фото: Дмитро Перов