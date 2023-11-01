Земельна комісія Київради віддала під знесення будинок-памʼятку на Прорізній

Земельна комісія Київської міської ради віддала під знесення флігель Садиби Грубера на Прорізній, 25А. Будівля має статус памʼятки архітектури містобудування.

Про це повідомили активісти спільноти «Цегла».

За відповідне рішення проголосував 21 із 23 депутатів.

Раніше активіст Дмитро Перов повідомляв, що земельна комісія Київради має набір передати землю під флігелем Садиби Грубера в приватну власність під забудову.

Як зазначають у «Мапі Реновації», перший будинок на цій ділянці спорудили в 1880 році. У 1891 році його стан виявився аварійним, тоді ж його розібрали. З 1891 року садиба належала директору Олександрівської міської лікарні М. Страдомському та його сім’ї. Новий проєкт розробив у 1892 році архітектор Кривошеєв. Спочатку збудували частину будинку справа від дворового проїзду, що нині має номер 25А, пізніше, на місці колишнього сараю, — флігель, що примикає до будинка № 23.

У 1916 році тут було Товариство безоплатних літніх санаторних колоній для хворих дітей незаможного єврейського населення Киева. У радянський час садибу було націоналізували і пристосували під комунальне житло. З 1990-х орендарі приміщень першого поверху будинка в центрі Києва змінювалися часто. У 2003 році рішенням Київради будинок перевели в категорію нежитлових.

У 2014 році Київрада видала дозвіл на землеустрій та реставрацію будинка із пристосуванням під офісний центр із магазинами, рестораном та підземною автостоянкою. Останні роки споруда була прихована за банерами.

Раніше ми писали, що Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно.

Фото: Дмитро Перов