Як зупинити незаконне створення муралу: Інструкція для мешканців

Київ переживає “друге нашестя” муралів. У місті ледь не щодня створюють малюнки на стінах, а мешканці виступають проти і зупиняють роботи.

Так, зокрема, було з муралами на Січових Стрільців і на Рейтарській , а також на Виноградарі . Триває боротьба за стіни бруталістського корпусу КПІ .

Ескіз муралу на будинку на Січових Стрільців авторства художниці Євгенії Фуллен

У попередній статті ми розбиралися, що не так з муралами у Києві, а зараз окремо виносимо інструкцію, яка допоможе мешканцям зупинити незаконне створення малюнку на будинку.

Як зупинити незаконне створення муралу (коротка інструкція):

Найпростіший спосіб – запитати у художника, який здійснює роботи, відповідний дозвіл на створення муралу (відповідно до чинного законодавства, 50 відсотків мешканців, які є власниками житла, мають надати згоду на створення стінопису);

Якщо будинок має статус пам’ятки архітектури – звернутися до департаменту охорони культурної спадщини, або ж до районної держадміністрації і дізнатися, чи був наданий відповідний дозвіл;

Якщо необхідних документів немає і мешканці не давали згоду – викликати поліцію та фіксувати правопорушення.

Раніше ми писали, що постійна комісія з питань Культурної спадщини КМДА підтримала петицію киян , направлену проти хаотичного створення муралів на об’єктах культурної спадщини.

Фото: Хмарочос