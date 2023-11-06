Як зупинити незаконне створення муралу: Інструкція для мешканців

У попередній статті ми розбиралися, що не так з муралами у Києві, а зараз окремо виносимо інструкцію, яка допоможе мешканцям зупинити незаконне створення малюнку на будинку.
Як зупинити незаконне створення муралу (коротка інструкція):
Найпростіший спосіб – запитати у художника, який здійснює роботи, відповідний дозвіл на створення муралу (відповідно до чинного законодавства, 50 відсотків мешканців, які є власниками житла, мають надати згоду на створення стінопису);
Якщо будинок має статус пам’ятки архітектури – звернутися до департаменту охорони культурної спадщини, або ж до районної держадміністрації і дізнатися, чи був наданий відповідний дозвіл;
Якщо необхідних документів немає і мешканці не давали згоду – викликати поліцію та фіксувати правопорушення.
Раніше ми писали, що постійна комісія з питань Культурної спадщини КМДА підтримала петицію киян, направлену проти хаотичного створення муралів на об’єктах культурної спадщини.