У Львові відреставрували історичні двері неподалік від Стрийського парку

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували автентичні двері в будинку на вулиці Карманського, 5.

Про це повідомили в ЛКП «Бюро спадщини», яке й координувало роботи.

Це 20-ті за рахунком двері, яку відреставрували в місті цього року.

Спеціалісти відновили пошкоджене дерев’яне полотно і втрачені елементи, встановили нове засклення та ручки, які відповідають історичним аналогам. Дерев’яні двері покрили акриловою лазур’ю і бейцем.

Браму відновили в межах міської Програми співфінансування відновлення цінних елементів в історичних будинках. Загалом реставрація вартувала 60 181 грн. Із цієї суми місто оплатило 42 127 грн, усе інше — мешканці.

Ці автентичні двері врятували жителі будинку.

«Один із мешканців вирішив замінити ці двері на сучасні, які зовсім не відповідали загальній стилістиці будинку. Дверну коробку, на жаль, знищили під час демонтажу, а самі двері сусіди ще встигли врятувати. Ми одразу ж подалися на Програму співфінансування і дочекалися своєї черги», — повідомила мешканка будинку.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»

Опубліковано: 09 листопада 2023
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