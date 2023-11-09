З початку осені у Києві демонтували майже 2 тисячі МАФів та торгівельних наметів

Із вересня у столиці демонтували майже 1850 МАФів та торгівельних наметів, що розміщувалися на вулицях без дозвільних документів.

Про це повідомили у КМДА.

Із початку осені найбільше було демонтовано тимчасових споруд сезонної торгівлі – майже 1300 елементів благоустрою. Це пов’язано з тим, що під час осіннього періоду збору врожаїв на вулицях столиці з’являється все більше торгівлі «із землі».

Зазначається, що усім власникам тимчасових споруд інспектори благоустрою попередньо вносили приписи з вимогою у зазначений термін надати дозвільні документи або самостійно демонтувати та відновити благоустрій.

Фото: КМДА