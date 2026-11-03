Словник Collins назвав молодіжний термін mogging словом 2026 року

Британський словник Collins English Dictionary 3 листопада назвав словом 2026 року mogging («моґінг»). Цей сленговий термін означає перевершувати або затьмарювати когось — зовнішністю, впевненістю, статусом чи досягненнями.

Наприклад, так можуть сказати про людину, яка виглядає значно ефектніше за інших на спільній фотографії, або нову відеогру, на тлі якої попередня здається гіршою. Сьогодні слово здебільшого використовують жартома, хоча залежно від контексту воно може звучати як комплімент або насмішка.

Вважають, що mogging походить від скорочення AMOG — alpha male of the group («альфа-самець групи»). Приблизно 2016 року його почали використовувати бодибілдери для позначення фізично найсильнішого чоловіка в спортзалі. Згодом слово поширилося в чоловічих інтернет-спільнотах, де обговорюють маскулінність, зовнішність і стосунки, а у 2026 році стало популярним серед поколінь Z та Alpha.

За даними Collins, частота вживання mogging протягом року зросла на 210%. Керівний директор словника Алекс Бікрофт зазначив, що цей вибір демонструє, як молодші покоління впливають на розвиток мови.

До короткого списку Collins також увійшли carspreading (тенденція збільшення розмірів і ваги автомобілів), firewave (серія природних пожеж, що виникають за короткий час після тривалої спеки й посухи), hydration break (перерва під час спортивного матчу, коли гравці можуть попити води) та Manchesterism (політична концепція передавання повноважень регіонам із поєднанням економічного зростання та соціального прогресу).

Серед інших слів — ghost job (вакансія, яку публікують без наміру наймати працівника), friendslop (малобюджетна незалежна відеогра для компанії друзів), fricy (поєднання фруктового та гострого смаків), bixie (стрижка, проміжна між бобом і піксі) та P(doom) (оцінка ймовірності того, що ШІ призведе до краху людської цивілізації).

У 2025 році Collins обрав словом року vibe coding — підхід до програмування, за якого людина описує завдання звичайною мовою, а штучний інтелект генерує код.